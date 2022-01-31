"Даллас" разгромил "Бостон" в матче НХЛ. Радулов прервал безголевую серию из 28 игр

ТАСС, 31 января. "Даллас" обыграл "Бостон" со счетом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Далласа" шайбы забросили Тайлер Сегин (6-я и 59-я минуты), Александр Радулов (16), Миро Хейсканен (27), Джейми Бенн (28) и Роопе Хинтц (45). У "Бостона" гол на счету Крэйга Смита (46).

Радулов не мог отличиться на протяжении 28 матчей. Последний раз до этой игры российский форвард отметился голом 28 октября во встрече с "Вегасом" (2:3 ОТ). Радулов набрал 15 (2 шайбы + 13 передач) очков в 36 матчах сезона.

Российский нападающий "Далласа" Денис Гурьянов отметился двумя голевыми передачами, он набрал 18 очков (6+12) в 38 матчах сезона.

"Даллас" после 42 матчей занимает пятое место в Центральном дивизионе с 48 очками. "Бостон" располагается на четвертой позиции в Атлантическом дивизионе, набрав 53 очка в 42 играх. В следующем матче "Даллас" 2 февраля примет "Калгари", "Бостон" в этот же день сыграет дома с "Сиэтлом".

В другом матче дня "Коламбус" на выезде обыграл "Монреаль" со счетом 6:3. Форвард гостей Егор Чинахов забросил шайбу, его партнер по команде защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей.