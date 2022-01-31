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Олимпиада-2022 в Пекине

У российских фигуристов не выявили коронавирус перед вылетом в Пекин на Олимпиаду

Команда вылетит в столицу Китая 1 февраля
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Тесты всех фигуристов олимпийской сборной России, находящихся в данный момент на сборе в Красноярске, дали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Утром 1 февраля российская команда вылетит в Пекин для участия в Олимпиаде. Первые тренировки спортсмены проведут на следующий день.

В мужском одиночном катании Россию на Олимпийских играх представят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко, в женском одиночном катании - Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, в парном катании - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Ранее из состава по причине заражения коронавирусом был выведен Михаил Коляда. Также источник ТАСС сообщал, что положительные результаты тестов на коронавирус были зафиксированы у Егора Базина, выступающего в танцах на льду с Елизаветой Худайбердиевой (дуэт находится в списке запасных), и их тренера Дениса Самохина.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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