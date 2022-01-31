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Олимпиада-2022 в Пекине

Тренер биатлонной сборной России Шашилов высоко оценил качество олимпийского стадиона

Михаил Шашилов назвал биатлонный комплекс изумительным

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 31 января. /ТАСС/. Национальный центр биатлона в Чжанцзякоу отвечает высоким международным стандартам и достоин принимать Олимпийские игры. Такое мнение журналистам высказал старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

Национальный центр биатлона в Чжанцзякоу был построен специально к Олимпиаде.

"Хорошая трасса, хороший стадион. Ветрено, но в остальном - все здорово, китайцы молодцы. Комплекс изумительный, на высоком уровне", - сказал Шашилов.

Олимпиада в Китае пройдет с 4 по 20 февраля. В биатлоне будет разыграно 11 комплектов наград.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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