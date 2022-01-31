Все объекты Универсиады в Екатеринбурге будут введены в эксплуатацию в срок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Власти Свердловской области уверены, что отставание от графика при строительстве объектов Универсиады-2023 не скажется на их вводе в эксплуатацию. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"Что касается отставания, критических нет нигде. Есть какие-то вещи, связанные с сезонностью тех или иных работ. Они не критические, насчитывают где-то недели. Это никак не скажется на вводе объектов, все объекты будут введены в срок", - сказал Креков. Как уточнил заместитель губернатора, строительство находится на контроле главы Свердловской области Евгения Куйвашева и федеральных ведомств.

Осенью 2021 года по итогам рабочей поездки помощника президента РФ Игоря Левитина в Екатеринбург было выявлено отставание в графике строительства некоторых объектов Универсиады. В январе 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что возведение объектов идет по плану, а вопрос о переносе Игр из-за пандемии не стоит. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко также отметил, что Свердловская область обладает всеми необходимыми ресурсами для оперативного устранения отставания в графике строительства объектов.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей. В Свердловской области идет активная реконструкция и строительство объектов Универсиады, в том числе Деревни Игр с общежитиями для спортсменов, Дворцом водных видов спорта и административными помещениями. В 2022 году на объектах Универсиады пройдет пять тестовых соревнований, основная часть тестовых мероприятий состоится в 2023 году.