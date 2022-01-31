Футболист "Спартака" Ларссон сравнил Ваноли с бывшими тренерами клуба Тедеско и Виторией

ТАСС, 31 января. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Паоло Ваноли по стилю работы больше похож на бывшего наставника красно-белых Доменико Тедеско, чем на Руя Виторию, который возглавлял команду в прошлом году. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал шведский нападающий "Спартака" Джордан Ларрсон.

Немец Тедеско возглавлял "Спартак" с октября 2019 года по май 2021-го, португалец Витория пришел ему на смену и проработал в клубе до декабря, после чего главным тренером команды был назначен итальянец Ваноли.

"Тедеско ведь тоже итальянец по крови, - сказал Ларссон. - Не скажу, что они сильно похожи, но если выбирать из Тедеско и Витории, новый тренер, конечно, больше походит на Тедеско. При этом они довольно сильно друг от друга отличаются".

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 23 очка после 18 туров. В следующем матче клуб 26 февраля примет столичный ЦСКА.