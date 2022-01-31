Михневич стал главным тренером сборной Польши по футболу

ВАРШАВА, 31 января. /ТАСС/. Польский футбольный союз (PZPN) назначил поляка Чеслава Михневича главным тренером национальной сборной. Об этом сообщает пресс-служба PZPN.

Срок соглашения не уточняется. В полуфинале отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года сборная Польши 24 марта в гостях сыграет с российскими футболистами.

В конце декабря португалец Паулу Соуза расторг контракт с PZPN и возглавил бразильский "Фламенго". Национальная ассоциация обязала 51-летнего тренера, который выступил инициатором прекращения сотрудничества, выплатить компенсацию.