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Сборные по футболу

Михневич стал главным тренером сборной Польши по футболу

Срок соглашения не сообщается
Главный тренер сборной Польши по футболу Чеслав Михневич EPA-EFE/ALESSIO MARINI
Описание
Главный тренер сборной Польши по футболу Чеслав Михневич
© EPA-EFE/ALESSIO MARINI

ВАРШАВА, 31 января. /ТАСС/. Польский футбольный союз (PZPN) назначил поляка Чеслава Михневича главным тренером национальной сборной. Об этом сообщает пресс-служба PZPN.

Срок соглашения не уточняется. В полуфинале отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года сборная Польши 24 марта в гостях сыграет с российскими футболистами.

В конце декабря португалец Паулу Соуза расторг контракт с PZPN и возглавил бразильский "Фламенго". Национальная ассоциация обязала 51-летнего тренера, который выступил инициатором прекращения сотрудничества, выплатить компенсацию.

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