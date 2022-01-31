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Футбол во Франции

СМИ: Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ и летом станет игроком "Реала"

Контракт нападающего с французским клубом истекает в июне
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе EPA-EFE/Peter Powell
Описание
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе
© EPA-EFE/Peter Powell

ТАСС, 31 января. Нападающий футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе согласился перейти в мадридский "Реал" в летнее трансферное окно. Об этом сообщает германская газета Bild.

Отмечается, что Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ, который истекает в июне, поэтому в "Реал" он перейдет на правах свободного агента. Также сообщается, что форвард станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. Зарплата спортсмена в новом клубе будет составлять €50 млн в год.

Мбаппе перешел в ПСЖ из "Монако" в 2018 году, по данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €145 млн и бонусы. На данный момент его трансферная стоимость, по информации портала, составляет €160 млн. За парижан футболист провел 199 матчей, забив 151 мяч и отдав 77 голевых передач, вместе с ПСЖ он трижды выигрывал чемпионат Франции, трижды становился обладателем кубка страны и дважды завоевывал Суперкубок Франции, с "Монако" он стал чемпионом страны в 2017 году. В составе национальной сборной Мбаппе стал чемпионом мира (2018) и выиграл Лигу наций (2021).

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Футбол во Франции
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