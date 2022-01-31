Лэмпард возглавил английский футбольный клуб "Эвертон"

ТАСС, 31 января. Фрэнк Лэмпард стал новым главным тренером английского футбольного клуба "Эвертон". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

16 января руководство "Эвертона" приняло решение отправить в отставку испанца Рафаэля Бенитеса. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен шотландец Данкан Фергюсон.

Контракт с Лэмпардом рассчитан до июня 2024 года. Последним местом работы англичанина был лондонский "Челси", который Лэмпард возглавлял с июля 2019 года по январь 2021-го.

В период игровой карьеры Лэмпард выступал за "Челси" с 2001 по 2014 год, трижды выигрывал чемпионат Англии, четыре раза становился обладателем Кубка Англии и дважды - Кубка английской лиги. Также полузащитник выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2011/12 и Лигу Европы в сезоне-2012/13. Лэмпард является лучшим бомбардиром в истории "Челси" (211 голов) и лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги среди полузащитников (177). Помимо "Челси" Лэмпард выступал за английские "Вест Хэм" (1995-2001), "Манчестер Сити" (2014-2015), а также за американский "Нью-Йорк Сити" (2014-2016).