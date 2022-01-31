Михневич: сборная России опирается на железные нормы советского футбола

ВАРШАВА, 31 января. /ТАСС/. Сборная России в своей игре опирается на железные нормы старого советского футбола. Такое мнение на пресс-конференции высказал новый главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич.

В понедельник Михневич возглавил национальную команду, он сменил на этом посту португальца Паулу Соузу, который расторг контракт с PZPN в декабре прошлого года. Поляки являются соперником сборной России в полуфинале стыкового турнира за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта в "Лужниках", победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия.

"Потенциал сборной России лучше всего отражает турнирная таблица, - сказал Михневич. - Они до 85-й минуты шли без поражений [на групповом этапе отбора] на чемпионат мира, проиграли на воде с командой Хорватии после автогола. Это показывает, что эта сборная была в шаге от выхода на чемпионат мира. Это не та команда, которая играет, как сборная Испании или как иногда могут играть хорваты, но это солидная команда, опирающаяся на железные нормы старого советского футбола, есть несколько виртуозов, хорошо технически подготовленных футболистов, виртуозов, которые играют не шаблонно".

Последним местом работы Михневича была польская "Легия", которая под его руководством стала чемпионом страны в сезоне-2020/21. "Легия" выступала в одной группе с московским "Спартаком" на групповом этапе Лиги Европы текущего сезона, обыграв российский клуб в первом туре в Москве (1:0). В конце октября Михневич был отправлен в отставку, на тот момент клуб из Варшавы занимал 15-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.

Кроме того, Михневич возглавлял польские клубы "Лех", "Заглембе", "Арка Гдыня", "Видзев", "Ягеллония", "Полония", "Подбескидзе", "Погонь", "Термалица", а также молодежную сборную Польши. Будучи главным тренером "Леха", Михневич стал победителем национальных кубка и суперкубка, вместе с "Заглембе" он выиграл чемпионат и суперкубок страны.