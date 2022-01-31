Михневич: тактика польских футболистов будет зависеть от наличия Дзюбы в составе россиян

ВАРШАВА, 31 января. /ТАСС/. Тактика и расстановка сборной Польши по футболу на игру против команды России во многом будет зависеть от наличия в составе соперника нападающего санкт-петербургского "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич.

В понедельник Михневич возглавил сборную Польши, он сменил на этом посту португальца Паулу Соузу, который расторг контракт с Польским футбольным союзом (PZPN) в декабре прошлого года. Польская команда является соперником сборной России в полуфинале стыкового турнира за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта в "Лужниках", победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия. В конце сентября Дзюба был включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира в Катаре, но отказался от вызова, мотивировав это тем, что еще не набрал форму.

"У России много преимуществ, но и много проблем, - сказал Михневич. - Сложно предсказать, с каким раскладом будет играть Валерий Карпин (главный тренер российской команды - прим. ТАСС). Он ездил, наблюдал за своими футболистами [на сборах], был в Дубае, Турции, Испании. У них широкий состав".

"Мы не знаем, будет ли играть Дзюба или нет, потому что от этого многое зависит, в том числе и расстановка наших футболистов. Если Дзюба будет играть, то под него нужно будет создать определенную тактику в обороне", - добавил главный тренер сборной Польши.

Михневич рассказал, что встретится с нападающим германской "Баварии" Робертом Левандовским на этой неделе. "Я спрошу Левандовского, как он хочет, чтобы мы играли, - отметил тренер поляков. - Он лучший футболист в мире и должен иметь мнение по поводу способа игры. Я увижусь с ним на этой неделе и представлю и свою точку зрения, решение принимать мне, но я буду прислушиваться к мнению Левандовского и других опытных футболистов".