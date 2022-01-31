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Олимпиада-2022 в Пекине

Два хоккеиста олимпийской сборной Швеции заразились коронавирусом

Положительными оказались результаты тестов защитников Эмиля Юсе и Эрика Густафссона

ТАСС, 31 января. Тесты на коронавирус защитников сборной Швеции по хоккею Эмиля Юсе и Эрика Густафссона дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Игроков в основном составе заменят защитники клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо" Теодор Леннстрём и "Йокерита" Филип Хольм.

Леннстрёму 27 лет, в текущем сезоне он провел 40 матчей за "Торпедо", набрав 27 очков (9 шайб + 18 результативных передач). 30-летний Хольм в текущем сезоне провел 39 матчей за "Йокерит", набрав 25 (10 + 15) очков.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Олимпийский хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная Швеции на групповом этапе сыграет с командами Латвии (10 февраля), Словакии (11 февраля) и Финляндии (13 февраля). Действующими олимпийскими чемпионами являются российские хоккеисты.

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