Футболисты "Ювентуса" Бентанкур и Кулусевски перешли в "Тоттенхэм"

ТАСС, 31 января. Полузащитник Родриго Бентанкур и нападающий Деян Кулусевски перешли из итальянского футбольного клуба "Ювентус" в английский "Тоттенхэм". Об этом сообщает пресс-служба "Ювентуса".

"Тоттенхэм" подписал контракт с Бентанкуром до лета 2026 года. Кулусевски будет выступать за английский клуб на правах аренды до лета 2023 года.

Бентанкуру 24 года, он выступал за "Ювентус" с 2017 года, провел 181 матч, забил три гола, отдал 18 результативных передач, в составе команды стал трехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем кубка и суперкубка страны. За сборную Уругвая Бентанкур провел 46 игр, в которых отдал две результативные передачи.

Кулусевски 21 год, он стал игроком "Ювентуса" в 2020 году, провел за команду 74 матча, забил девять голов и отдал десять результативных передач. В составе клуба стал обладателем Кубка Италии и суперкубка страны. За сборную Швеции Кулусевски провел 20 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

"Тоттенхэм" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, после 20 сыгранных матчей у команды 36 очков. Следующий матч в чемпионате страны клуб проведет дома против "Саутгемптона" 9 февраля.