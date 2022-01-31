"Манчестер Юнайтед" отдал футболиста Ван де Бека в аренду "Эвертону"

ТАСС, 31 января. Нидерландский полузащитник Донни Ван де Бек перешел из английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" в "Эвертон" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба "Эвертона".

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. "Теперь я могу сказать, что я игрок "Эвертона", я действительно счастлив, не могу дождаться, чтобы помочь команде, - сказал Ван де Бек, слова которого приводит пресс-служба команды из Ливерпуля. - Я думаю, что это отличный клуб с действительно хорошими игроками, я пришел, потому что хочу помочь им подняться в турнирной таблице".

В понедельник стало известно, что новым главным тренером "Эвертона" назначен Фрэнк Лэмпард, ранее возглавлявший лондонский "Челси". "У меня была очень позитивная встреча с новым тренером, у нас одинаковые представления о футболе, он оказал большое влияние на мое решение. Он знает меня как игрока, считает, что у меня есть качества, которые могут помочь команде", - отметил Ван де Бек.

Ван де Беку 24 года, он выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл 14 матчей и забил один гол.

"Эвертон" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 19 очков в 20 матчах.