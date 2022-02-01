Бывшая третья ракетка мира дель Потро выступит на турнире в Аргентине

ТАСС, 1 февраля. Аргентинец Хуан Мартин дель Потро получил специальное приглашение (wild card) на турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Дель Потро возвращается в тур спустя два с половиной года после травмы и нескольких перенесенных операций на колене. В последний раз аргентинец выходил на корт в июне 2019 года.

Дель Потро 33 года, он является бывшей третьей ракеткой мира в одиночном разряде и победителем Открытого чемпионата США 2009 года, всего на его счету 22 титула ATP.

Турнир в Буэнос-Айресе относится к категории ATP-250. Соревнования пройдут с 5 по 13 февраля.