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ATP

Бывшая третья ракетка мира дель Потро выступит на турнире в Аргентине

Победитель US Open 2009 года не выступал два с половиной года из-за травмы и перенесенных операций на колене
Хуан Мартин дель Потро EPA-EFE/WILL OLIVER
Описание
Хуан Мартин дель Потро
© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 1 февраля. Аргентинец Хуан Мартин дель Потро получил специальное приглашение (wild card) на турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Дель Потро возвращается в тур спустя два с половиной года после травмы и нескольких перенесенных операций на колене. В последний раз аргентинец выходил на корт в июне 2019 года.

Дель Потро 33 года, он является бывшей третьей ракеткой мира в одиночном разряде и победителем Открытого чемпионата США 2009 года, всего на его счету 22 титула ATP.

Турнир в Буэнос-Айресе относится к категории ATP-250. Соревнования пройдут с 5 по 13 февраля.

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