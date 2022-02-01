"Ницца" обыграла ПСЖ и вышла в четвертьфинал Кубка Франции по футболу

ТАСС, 1 февраля. Футбольный клуб "Ницца" в серии пенальти обыграл ПСЖ в матче 1/8 финала Кубка Франции. Игра проходила в Париже.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0.

Регламент Кубка Франции обязывает участвующие команды распределять номера на футболках футболистов стартового состава с первого по 11-й, а запасных игроков - с 12-го по 20-й. В связи с этим нападающий ПСЖ Лионель Месси, играющий за клуб под 30-м номером, вышел на поле под десятым номером. Бразильский нападающий Неймар, который выступает под этим номером в клубе, получил травму и не мог участвовать в матче. Ранее Месси выступал под десятым номером в испанской "Барселоне".

"Ницца" является трехкратным обладателем Кубка Франции. В последний раз команда побеждала в турнире в 1997 году. Соперник клуба по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки.

"Ницца" занимает второе место в чемпионате Франции, после 22 туров у команды 42 очка. Следующий матч в первенстве страны команда проведет 6 февраля дома против "Клермона".