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НХЛ

Шайба Михеева в меньшинстве принесла "Торонто" победу над "Нью-Джерси" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:4

ТАСС, 1 февраля. "Торонто" обыграл "Нью-Джерси" со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Остон Мэттьюс (7, 16, 60-я минуты), Джейсон Спецца (45), Митчелл Марнер (54) и российский форвард Илья Михеев, отличившийся в меньшинстве на 57-й минуте. У проигравших голы забили Павел Заха (1), Джеспер Боквист (7), Андреас Юханссон (10) и Натан Бастиан (28).

Михеев, записавший на свой счет и точный пас в эпизоде с голом Спеццы, забросил седьмую шайбу в нынешнем сезоне, также на его счету две результативные передачи в 12 играх.

"Торонто" занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 59 очков в 41 матче. "Нью-Джерси" располагается на последнем, восьмом месте в Столичном дивизионе с 35 очками в 44 играх.

2 февраля команды вновь сыграют друг с другом, на этот раз на площадке "Нью-Джерси".

В других матчах игрового дня "Детрой" дома в овертайме победил "Анахайм" (2:1 ОТ), "Оттава" на своем льду обыграла "Эдмонтон" (3:2 ОТ), а "Ванкувер" в гостях был сильнее "Чикаго" (3:1).

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