Среди прибывших на Олимпиаду выявили 24 новых случая заражения коронавирусом

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Китая выявили 24 новых случая заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном во вторник.

31 января в Китай прибыло 1 438 человек, из них 379 спортсменов и официальных лиц и 1 059 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирования в аэропорту, а также в отеле Олимпийской деревни, было выявлено 24 новых случая заражения, 16 - среди атлетов и официальных лиц, восемь - среди представителей заинтересованных сторон.

23 января в Пекин прилетели восемь представителей штаба команды Олимпийского комитета России (ОКР), глава миссии российской команды на Олимпиаде в Пекине Андрей Конокотин сообщил ТАСС, что результаты их тестов на коронавирус показали отрицательный результат. 27 января в Пекин прилетели российские команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку. Позднее в четверг тренер биатлонистов Сергей Башкиров сообщил ТАСС о положительном результате первого теста на коронавирус, который он сдал по прилете в столицу Китая. Тест, который он сдал в пятницу, дал отрицательный результат.

28 января в Пекин прилетели российские саночники. Как сообщил ТАСС главный тренер команды Сергей Чудинов, тесты на коронавирус представителей сборной России дали отрицательный результат. Двумя днями позднее в Китай прибыли лыжники, которые уже успели провести первую тренировку.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.