Конькобежец Алдошкин назвал лед на олимпийской арене в Пекине рабочим

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Лед в Национальном конькобежном овале в Пекине каждый день меняется, однако нельзя сказать, что сейчас он плохой. Такое мнение журналистам высказал российский конькобежец Даниил Алдошкин.

"Каждый день лед меняется, работают профессионалы из Канады, насколько я знаю, - сказал спортсмен. - И еще нидерландцы со своими приборами измеряют все данные. Тяжело сказать, каким будет лед на соревнованиях. Я думаю, он будет лучше, чем на данный момент, и это не может не радовать. Рабочий лед. Нельзя сказать, что плохой".

Спортсмен призвал не ориентироваться на результаты, которые конькобежцы показывают на тестовых стартах. "Скорее всего, сейчас все находятся под нагрузкой, и лед на соревнованиях будет лучше, чем вчера. Совокупность этих факторов дает ощущение того, что нельзя предсказать результат", - добавил Алдошкин.

Соревнования по конькобежному спорту на Олимпиаде в Пекине пройдут с 5 по 19 февраля.