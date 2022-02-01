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Олимпиада-2022 в Пекине

Тардиф ожидает, что у ряда хоккеистов на Олимпиаде будет выявлен коронавирус

Глава IIHF надеется, что турнир не будет остановлен из-за ковида

ПЕКИН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф ожидает, что на олимпийском турнире у игроков будут положительные тесты на коронавирус. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Олимпийский женский турнир начнется 4 февраля, мужской - 9 февраля. Из-за коронавируса приехавшая в Пекин мужская сборная Чехии тренируется только в составе семи полевых игроков.

"У меня есть беспокойство относительно ковид-протокола, который не предназначен для профессионального спорта. Большая часть игроков прибудет в Пекин поздно, они выступали в своих клубах до последнего момента и не были изолированы, - сказал Тардиф. - Уровень тестов действительно сложный, и мы ожидаем положительные случаи. Я надеюсь, что этого будет недостаточно для остановки турнира, скрестим пальцы".

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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