Тардиф считает, что в Пекине не воспользуются новым пунктом в регламенте о делении медалей

ПЕКИН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Организаторы Олимпийских игр на хоккейном турнире вряд ли воспользуются новым пунктом в регламенте о делении медалей, и у мужчин и женщин будет только по одному чемпиону. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

Согласно регламенту олимпийского турнира, два комплекта золотых и бронзовых наград может быть вручен в том случае, если обе команды в финале и матче за третье место не смогут набрать необходимое количество игроков - 15 полевых и два вратаря.

"Есть только одно золото у мужчин и одно золото у женщин", - сказал Тардиф.

"Применительно к ковиду такой регламент может быть и справедливым, и нет. Конечно, соблюдение этих правил дает больше шансов на то, что все тесты будут негативными. Но может и не повезти", - добавил он.

По словам президента IIHF, победе на Олимпиаде поспособствует как отсутствие проблем со здоровьем у игроков, так и хорошая подготовка. "Все решится на льду, золотая медаль будет иметь такую же ценность, и победитель ее заслуживает", - подчеркнул он.

Олимпийский женский турнир начнется 4 февраля, мужской - 9 февраля.