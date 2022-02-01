Жеребьевка турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине пройдет без участия спортсменов

ПЕКИН, 1 февраля . /ТАСС/. Жеребьевка соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине пройдет без участия спортсменов в связи с антиковидными мерами. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник.

"В связи с антиковидными мерами жеребьевка соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде пройдет без участия спортсменов, но в присутствии выбранных по жеребьевке двух тим-лидеров. СМИ на жеребьевку будут допущены", - рассказал Лакерник.

Ранее в коммюнике ISU сообщалось, что перед произвольной программой жеребьевки не планируется - спортсмены будут выступать в обратном порядке согласно результатам, занятым по итогам короткой программы.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.