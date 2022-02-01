"Урал" подписал контракт с футболистом Шатовым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" заключил контракт с бывшим полузащитником сборной России Олегом Шатовым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Урала".

Соглашение с 31-летним игроком рассчитано до конца текущего сезона. Шатов выступал за "Урал" с 2007 по 2011 год. В январе он вместе с командой ездил на сборы в ОАЭ.

"Я, Олег Шатов, возвращаюсь домой. Приходите на стадион, поддерживайте любимую команду, а мы постараемся отплатить вам хорошей игрой. Всем привет", - сказал он в видеообращении, которое клуб выложил в своем аккаунте в Instagram.

Последним клубом в карьере игрока был "Рубин". За казанцев Шатов выступал с июля 2020 года по ноябрь 2021 года, после чего принял решение о приостановлении карьеры и по соглашению сторон расторг контракт с клубом. В декабре 2021 года президент екатеринбуржцев Григорий Иванов заявлял журналистам, что "Урал" всегда готов принять в состав полузащитника.

Помимо "Урала" и "Рубина", Шатов в разные годы выступал за махачкалинский "Анжи", санкт-петербургский "Зенит" и "Краснодар". В составе "Зенита" полузащитник трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал кубок и суперкубок страны. В составе сборной России Шатов выступал с 2012 по 2016 год, провел 28 матчей, забил два гола и отдал пять голевых передач.