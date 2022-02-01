Тардиф: российские хоккеисты серьезно готовятся к Олимпиаде

ПЕКИН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России будут фаворитами Олимпиады в Пекине в том случае, если сумеют избежать заболевания коронавирусом. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

Россияне выиграли олимпийское золото в 2018 году. В Пекин команда прибудет 3 февраля.

"Российская команда готовится к Олимпиаде достаточно серьезно, остановив довольно рано сезон в КХЛ. Если российским игрокам удастся избежать заболевания коронавирусом, сборная России будет одним из фаворитов турнира", - сказал Тардиф.

Сезон КХЛ-2021/22 был временно приостановлен в середине января из-за множества случаев заражений коронавирусной инфекции в клубах. Лига перенесла ряд матчей, но пока не приняла решения о том, когда возобновится чемпионат.

Мужской олимпийский турнир пройдет с 9 по 20 февраля. На предварительном этапе россияне сыграют в группе B с командами Швейцарии, Дании и Чехии.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/13577077.