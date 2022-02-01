Тренеры российских биатлонистов еще не сформировали состав на смешанную эстафету на Играх

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 1 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России еще не определился с составом команды на смешанную эстафету, которая откроет соревновательную программу биатлонистов на Олимпиаде в Пекине. Об этом журналистам рассказал старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

Смешанная эстафета состоится 5 февраля.

"Мы еще сами не решили, рассматриваем различные варианты, - сказал Каминский. - Состояние у ребят немного меняется по причине акклиматизации: у кого-то она уже прошла, у кого-то только начинается. Нужно учесть все нюансы".

В олимпийскую команду России по биатлону вошло пять биатлонистов и пять биатлонисток. В смешанной эстафете мужская и женская команда будут представлены двумя спортсменами.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.