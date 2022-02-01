Ордец считает, что футболисту "Динамо" Смолову был необходим новый вызов

ТАСС, 1 февраля. Российскому нападающему Федору Смолову был нужен новый вызов в карьере, и он его получил, перейдя в московский футбольный клуб "Динамо". Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал одноклубник Смолова защитник Иван Ордец.

Смолов подписал контракт с "Динамо" в январе. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23 с возможностью продления на год.

"Считаю, Феде нужен был новый вызов - и он его получил, - сказал Ордец. - Мы боремся за первое место, и для него это стимул выходить и показывать игру, как в "Краснодаре", когда он забивал и получал удовольствие. Да и в "Локомотиве" были хорошие отрезки - нельзя сказать, что Смолов - сбитый летчик. Уверен, он нам поможет".

Ордец отметил высокий уровень Смолова. "По тренировкам видно, что он - огромный талант: великолепно работает с мячом, первое касание всегда правильное. Ну и, конечно, опыт сказывается - все же Федя на серьезном уровне поиграл".

Смолову 31 год, с 2018 года он выступал за московский "Локомотив". В текущем сезоне форвард отметился семью голами в 15 матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).