Каминский рассказал, что Латыпов практически восстановил стрелковые навыки после карантина

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 1 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов практически восстановил стрелковые навыки после январского карантина. Об этом журналистам рассказал старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

Латыпов во время предолимпийского этапа Кубка мира в итальянском Антхольце испытывал проблемы со стрельбой: в масс-старте он допустил восемь промахов, в эстафете был вынужден пробежать штрафной круг. Для спортсмена этот турнир стал первым за месяц, почти три недели он провел на карантине после положительного теста на коронавирус.

"Сейчас стрельба практически в штатном состоянии", - сказал Каминский.

Латыпов до карантина был лучшим российским биатлонистом на Кубке мира, сейчас в общем зачете он занимает 13-е место. Спортсмен в составе российской команды готовится к Олимпийским играм, которые стартуют 4 февраля.