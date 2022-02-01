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КХЛ

"Йокерит" не планирует уходить из Континентальной хоккейной лиги

Ранее финская газета Iltalehti сообщила, что клуб может перейти в другой чемпионат
Хоккеисты "Йокерита" Александр Щербак/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Йокерита"
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 1 февраля. Хельсинкский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" не намерен переходить в другой чемпионат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее финская газета Iltalehti сообщила, что "Йокерит" может покинуть КХЛ.

"Йокерит" намерен продолжать выступать в КХЛ в ближайшие годы, и переход в другую лигу не планируется", - говорится в сообщении.

"Йокерит" выступает в КХЛ с сезона-2014/15. Хельсинкский клуб ни разу не пробивался дальше второго раунда плей-офф. В нынешнем сезоне "Йокерит" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 47 матчах регулярного чемпионата.

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