"Йокерит" не планирует уходить из Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 1 февраля. Хельсинкский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" не намерен переходить в другой чемпионат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее финская газета Iltalehti сообщила, что "Йокерит" может покинуть КХЛ.

"Йокерит" намерен продолжать выступать в КХЛ в ближайшие годы, и переход в другую лигу не планируется", - говорится в сообщении.

"Йокерит" выступает в КХЛ с сезона-2014/15. Хельсинкский клуб ни разу не пробивался дальше второго раунда плей-офф. В нынешнем сезоне "Йокерит" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 47 матчах регулярного чемпионата.