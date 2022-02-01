Свирин: Зимний кубок станет настоящим фестивалем гребных видов спорта

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Предстоящий Зимний кубок (Aaacup & Kayakfirst Winter Cup), турнир по гребле на тренажерах в помещениях, пройдет в Москве с 4 по 5 февраля и станет настоящим фестивалем гребных видов спорта. Такое мнение высказал президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин, комментарий которого ТАСС предоставили организаторы соревнований.

Зимний кубок пройдет на арене "Баскет-Холл" в Крылатском, общий призовой фонд турнира составит более 2 млн рублей. Участие в турнире примут около 550 спортсменов, включая гребцов из национальных команд России, Испании, Украины, Белоруссии, Сербии и Туниса. Среди участников будут 17-кратный чемпион мира Иван Штыль, восьмикратный чемпион мира Виктор Мелантьев, чемпионка Европы Александра Федорова, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира испанец Альфонсо Бенавидес и другие.

"В период отсутствия больших стартов команда Зимнего кубка организовала турнир международного класса по гребле в помещениях. Мы, ФГСР, рады быть частью такого масштабного события, ведь в рамках Зимнего кубка проходят чемпионат и первенство России по гребле в помещениях. Зимний кубок - это настоящий фестиваль гребных видов спорта. Под одной крышей собраны лучшие спортсмены разных возрастов, которые соревнуются на тренажерах, имитирующих езду на каноэ, байдарке, сапе, лодке "Дракон" и в академической гребле", - сказал Свирин.

Также Свирин выразил надежду поднять уровень популярности гребли. "К сожалению, сейчас греблю нельзя назвать очень популярным видом спорта. Чтобы ее полюбить, человек должен к ней прикоснуться, и на Зимнем кубке есть такая возможность, любой желающий может попробовать греблю на тренажерах и узнать о специфике гребных видов спорта из первых уст. Турнир вносит огромный вклад в развитие гребного сообщества в России, совместными усилиями мы преодолеваем все трудности и несем греблю в массы".

Aaacup & Kayakfirst Winter Cup является ежегодным турниром. Впервые соревнования по гребле на тренажерах прошли в феврале 2020 года.