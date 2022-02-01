Шорт-трекист Елистратов заявил, что в январе практически не покидал арену в Нур-Султане

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2014 года и чемпион мира 2015 года по шорт-треку Семен Елистратов практически весь январь, находясь на сборах в Казахстане, не покидал ледовую арену в Нур-Султане. Об этом он рассказал журналистам.

По указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в начале января в Нур-Султане было введено чрезвычайное положение из-за акций протеста, связанных с повышением цен на сжиженный газ. Режим ЧП был отменен в середине января.

"Мы были в Нур-Султане, и нас сразу закрыли на ледовом катке "Алау". НОК Казахстана для нас создал все условия, мы там жили и тренировались, то есть с 7 по 27 января я ни разу на улицу не вышел, - сказал Елистратов. - Сначала были внутренние беспорядки, а потом за две недели до Игр нас закрыли на карантин - одно на другое наложилось".

"В первые два дня полностью отключили интернет и связь, а с третьего и по седьмой день нам давали интернет каждый день два часа - с 9 до 11 утра. Так длилось неделю или полторы", - вспомнил шорт-трекист.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.