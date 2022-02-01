Континентальная хоккейная лига изменит регламент после инцидента с Буше

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запустила процедуры по изменению регламента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на ситуации, связанные с противоправными действиями игроков. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба лиги.

Как сообщала ранее Detroit Free Press, нападающий ярославского клуба КХЛ "Локомотив" Рид Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней в 2011 году. По данным источника, он совершил акт сексуального насилия над 12-летней девочкой, являющейся дочерью супругов, у которых Буше жил во время обучения в системе подготовки хоккеистов. Самому Буше на момент совершения преступления было 17 лет. Хоккеиста приговорили к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно.

"КХЛ придерживается принципа, объявленного ранее: осуждает все формы насилия и жестокого обращения. Лига и клуб работают совместно по этой ситуации, и сейчас мы ждем документы из США, чтобы ознакомиться с официальным решением суда. После этого будут сделаны все официальные заявления. При этом Лига еще в январе приступила к проработке правовых механизмов, которые позволят оперативно реагировать в случае возникновения подобных ситуаций", - заявили в пресс-службе.

Буше 28 лет, он выступает за "Локомотив" с 2021 года. В прошлом сезоне американец стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского "Авангарда".