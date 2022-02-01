Тренер российских могулистов рассказал о настрое спортсменов перед началом Олимпиады

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 1 февраля. /ТАСС/. Российские фристайлисты, готовящиеся к олимпийским соревнованиям в дисциплине "могул", максимально настроены перед стартом Игр в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной Николай Шимбуев.

"Конечно, настрой максимальный. Хотя слово "настрой" не совсем подходит. Мы готовимся к главным стартам четырехлетия и все четыре года выстраиваем свои выступления в соревнованиях - в Кубках мира, чемпионатах мира. Если есть какие-то неточности, требуется корректировка, мы ее тут же проводим", - отметил собеседник агентства.

По его словам, каждый из шести российских могулистов, готовящихся к олимпийским соревнованиям, имеет свою программу минимум и максимум. "Несколько программ выступлений существует у каждого спортсмена, конечно же", - добавил Шимбуев.

В состав российской олимпийской сборной по фристайлу в дисциплине "могул" вошли Никита Андреев, Никита Новицкий, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Анастасия Смирнова, Полина Чудинова. Соревнования могулистов начнутся 3 февраля - в этот день состоятся квалификационные заезды. Они пройдут на территории снежного парка Геттин в китайском Чжанцзякоу.