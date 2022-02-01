Шимбуев: российские могулисты имеют опыт выступления в любых погодных условиях

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 1 февраля. /ТАСС/. Российские фристайлисты, которые выступают в дисциплине "могул", имеют опыт работы в любых погодных условиях, поэтому снегопад и сильный ветер, сопровождавшие их в первые тренировочные заезды перед Олимпиадой в Пекине, не испугали спортсменов. Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной Николай Шимбуев.

Первая тренировка могулистов прошла вечером 30 января при сильном ветре и снегопаде, который накрыл китайский Чжанцзякоу.

"[Снегопад и сильный ветер] влияют на неподготовленных атлетов. У нас команда с опытом работы в любых условиях. Мы готовились [к Олимпиаде] в [финской] Руке, там, в общем-то, такие же условия, как здесь, - мы увидели некоторую параллель, это нас не напугало. Даже хорошо, что мы сразу с первой тренировки попали в такие плохие погодные условия - мы сразу оценили свои возможности", - отметил Шимбуев.

В состав российской олимпийской сборной по фристайлу в дисциплине "могул" вошли Никита Андреев, Никита Новицкий, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Анастасия Смирнова, Полина Чудинова. Соревнования могулистов будут проходить в снежном парке Гентин, они начнутся 3 февраля с квалификационного заезда у женщин.