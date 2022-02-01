Семикратный победитель Супербоула Том Брэди объявил о завершении карьеры

ТАСС, 1 февраля. Семикратный чемпион североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) Том Брэди объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом игрок написал в своем Instagram.

Квотербек провел в NFL 22 сезона, за которые одержал со своими клубами 243 победы.

"Я всегда верил, что, если ты не отдаешь себя на сто процентов американскому футболу, ты не добьешься успеха, а успех - это то, что я так люблю в нашей игре. Это физический, ментальный, эмоциональный вызов каждый день, который позволяет тебе максимально реализовать свой потенциал, и я старался показывать максимум на протяжении последних 22 лет. Мне трудно писать это, но я больше не буду принимать в этом участия, мне очень нравилась моя карьера в NFL, но сейчас пришло время сфокусироваться на других важных аспектах жизни. Я много думал об этом на прошлой неделе, задавал себе разные вопросы и понял, что я горжусь своими достижениями, и сейчас самое лучшее время, чтобы дать дорогу новым поколениям", - написал Брэди.

"Моя карьера была словно сумасшедшая гонка, полная взлетов и падений. Сейчас я сижу и понимаю, что мне очень повезло играть вместе и против великих спортсменов, работать с лучшими тренерами, я чувствую себя самым счастливым человеком в мире. Я благодарю одноклубников, болельщиков, тренеров, моих родителей и семью. Будущее кажется мне захватывающим, я уверен, что буду проводить больше времени с людьми и стараться сделать столько хорошего для них, сколько они сделали для меня", - добавил спортсмен.

Брэди 44 года, он семь раз выигрывал Супербоул - финальный матч за звание чемпиона NFL. Американец рекордные пять раз признавался самым ценным игроком Супербоула, три раза - самым ценным игроком сезона. Американец является обладателем рекорда лиги по количеству тачдаунов (624). С 2020 года он выступал за клуб "Тампа-Бэй Бакканирс", до этого Брэди с 2000 по 2019 год играл за "Нью-Ингленд Пэтриотс".

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