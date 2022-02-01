Лидер чемпионата Турции по результативности Фримэн стал баскетболистом ЦСКА

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Американский защитник Аллерик Фримэн подписал контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Соглашение с баскетболистом, выступавшим ранее за турецкий "Бурсаспор", рассчитано до конца сезона-2021/22 и вступит в силу после запланированного на пятницу медицинского обследования.

"Фримэн добавит нашей команде атакующего мастерства, у него есть способность создавать пространство и дистанцию от соперника за счет готовности пройти под кольцо или бросить издали, он может создавать возможности для себя и для товарищей по команде, - заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - Очевидно, он понимает, что приходит в команду с большим количеством хороших игроков, здоровая конкуренция поможет нам. К тому же в неопределенной ситуации, когда многие игроки и тренеры болеют, нужна более длинная скамейка".

Фримэну 27 лет, он играл за колледж из Бейлора (штат Техас, США) и команду штата Северная Каролина. В 2018 году баскетболист перешел в венгерский клуб "Альба Фехервар", в 2019-м подписал контракт с "Бурсапором", а в 2020-м - с китайским "Шеньчжэнем". В сезоне-2020/21 игрок дебютировал в Евролиге за французский АСВЕЛ. В сезоне-2021/22 Фримэн выступал за "Бурсаспор", защитник является лидером чемпионата Турции по результативности - в среднем он за игру набирал 20,5 очка, делал 3,1 подбора за 33,6 минуты в 15 матчах.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, выиграв 13 матчей при восьми поражениях. В Единой лиге ВТБ армейцы идут вторыми с девятью победами и тремя поражениями.