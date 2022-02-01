Новый болид команды "Формулы-1" "Феррари" получил название F1-75

12 марта 1947 года "Феррари" впервые запустил двигатель автомобиля 125 S. Новый болид команды впервые будет представлен 17 февраля.

ТАСС, 1 февраля. Новый гоночный болид команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" получил название F1-75 в честь 75-летия со дня выпуска первого автомобиля компании. Об этом сообщает пресс-служба "Феррари".

"Формула-1" с ее духом соревнований и инноваций всегда была фундаментальной частью "Феррари", стимулируя технологическое развитие наших автомобилей", - сказал председатель правления компании Джон Элканн.

Пилотами команды "Феррари" в "Формуле-1" являются испанец Карлос Сайнс - младший и монегаск Шарль Леклер. "Феррари" по итогам сезона-2021 заняла третье место в Кубке конструкторов. В личном зачете Сайнс занял пятое место, Леклер - седьмое.