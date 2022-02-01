В Польском футбольном союзе рассказали о планах тренера во время визита в Россию

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Польский футбольный союз (PZPN) в ближайшее время обратится к Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой посодействовать в получении российской визы для нового главного тренера национальной сборной Чеслава Михневича, но детали его рабочей поездки находятся пока на стадии разработки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе PZPN.

Михневич стал главным тренером сборной Польши 31 января, сменив на этом посту португальца Паулу Соузу, который расторг контракт с PZPN в декабре прошлого года. После назначения на новую должность 51-летний специалист заявил о планах по посещению трех матчей чемпионата России в конце февраля - "Химки" - "Динамо", "Спартак" - ЦСКА и "Краснодар" - "Локомотив". В службе коммуникаций РФС ТАСС заявили о готовности помочь Михневичу "в получении визы и билетов на матчи, которые хочет посетить тренер".

Пресс-служба PZPN в ответ на запрос ТАСС заявила, что обращение за помощью к РФС "состоится в ближайшее время". "Россия - не единственная страна, которую собирается посетить новый главный тренер сборной Польши. Сегодня мы начали составлять план на ближайшие недели", - отметили в организации.

"Михневич планирует посмотреть несколько матчей чемпионата России в конце февраля. В большинстве своем, это будут игры, в которых примут участие польские игроки (за "Динамо" выступает Себастьян Шиманьский, за "Краснодар" и "Локомотив" - Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбус соответственно - прим. ТАСС)", - добавили в PZPN. На вопрос о том, будет ли Михневич во время визита в Россию встречаться с тренерами команд, за которые выступают кандидаты в сборную Польши, а также с наставников россиян Валерием Карпиным, в PZPN отметили, что пока рано обсуждать детали плана рабочей поездки.

Польская команда является соперником сборной России по полуфиналу стыкового турнира за выход на чемпионат мира в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта в Москве на стадионе "Лужники". Победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия. Если россияне обыграют поляков, вторая встреча также пройдет в "Лужниках".