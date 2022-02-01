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Олимпиада-2022 в Пекине

Шимбуев: смена часовых поясов практически не сказалась на российских могулистах

Соревнования по фристайлу в дисциплине "могул" начнутся 3 февраля, в этот день состоятся квалификационные заезды у женщин

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 1 февраля. /ТАСС/. Смена часовых поясов при перелете в Китай практически не мешает российским могулистам готовиться к выступлению на Олимпийских играх. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной Николай Шимбуев.

"Мы применяем многие научные подходы к вопросу [акклиматизации]. Мы в четком сопровождении специалистов, и влияние часового пояса практически не мешает нам", - отметил собеседник агентства.

По его словам, на сегодняшний день все шесть могулистов сборной, которые участвуют в тренировках и готовятся к Олимпиаде, имеют отрицательные результаты тестов на коронавирус.

В состав российской олимпийской сборной по фристайлу в дисциплине "могул" вошли Никита Андреев, Никита Новицкий, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Анастасия Смирнова, Полина Чудинова. Соревнования могулистов начнутся 3 февраля - в этот день состоятся квалификационные заезды у женщин. Они пройдут на территории снежного парка Гентин в китайском Чжанцзякоу.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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