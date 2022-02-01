УЕФА отозвал претензии к пиццерии по позиции в меню под названием "Лига шампиньонов"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отозвал все претензии к германской пиццерии Pizza Wolke из-за блюда в меню под названием "Лига шампиньонов", созвучного с наименованием турнира под эгидой организации - Лига чемпионов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

В понедельник представители Pizza Wolke сообщили в своем Instagram, что УЕФА подал в суд на предприятие из-за блюда "Лига шампиньонов". Пиццерия опубликовала письмо с решением суда, который поддержал УЕФА с претензией по поводу названия пиццы. Позднее в пресс-службе УЕФА сообщили ТАСС, что организация вежливо попросила германскую сеть пиццерий снять с регистрации товарный знак для блюда под названием "Лига шампиньонов", так как обладает правами на Лигу чемпионов.

"Некоторые люди используют эту историю себе на пользу. Очевидно, что УЕФА серьезно относится к защите своей интеллектуальной собственности, но в данном случае, похоже, местный агент по товарным знакам действует слишком усердно и поспешно. Лига чемпионов может счастливо жить рядом с этой аппетитно звучащей пиццей. Означает ли наше письмо, что УЕФА отозвал все претензии к сети пиццерий? Да, верно", - говорится в сообщении.

Лига чемпионов проводится УЕФА с 1992 года, ранее турнир назывался Кубком европейских чемпионов. На групповом этапе турнира 32 команды распределены на восемь равных групп. По два лучших клуба из каждого квартета выходят в плей-офф. Действующим победителем Лиги чемпионов является английский "Челси".