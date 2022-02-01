Канада подаст заявку на проведение Олимпиады-2030 в сотрудничестве с коренными народами

ТАСС, 1 февраля. Представители четырех коренных национальностей Канады совместно с муниципалитетами Ванкувера и Уистлера подписали соглашение с Олимпийским и Паралимпийским комитетами Канады о возможности проведения зимних Олимпийских игр 2030 года в провинции Британская Колумбия. Об этом сообщает телеканал CBC.

В соглашении, о котором было объявлено в письменном заявлении во вторник, говорится, что официальные представители народов Лил'ват, Масквим, Сквамиш и Цлейл-Ваутут, а также мэры Ванкувера и Уистлера будут работать с олимпийским и паралимпийским комитетами для оценки возможности подачи заявки.

Отмечается, что группа экспертов в регионе проведет необходимые исследования и техническую оценку, прежде чем весной состоится обсуждение концепции с заинтересованными сторонами.

"Поскольку значительная работа уже ведется, этот начальный этап проекта направлен на изучение всех возможностей для проведения успешных Игр, которые иллюстрируют силу и возможность спорта вдохновлять и объединять, а также оказывать значительное положительное влияние на продвижение и создание здоровых и активных сообществ", - сказал президент Паралимпийского комитета Канады Марк-Андре Фабьен.

Ванкувер ранее принимал зимние Олимпийские игры в 2010 году. Хозяин Олимпийских игр 2030 года будет назван на 140-й сессии МОК в 2023 году. О желании провести Игры 2030 года ранее сообщали американский Солт-Лейк-Сити, японский Саппоро, также планируются совместная заявка Испании, Андорры и Франции со столицей в Барселоне и совместная заявка Украины, Польши и Латвии со столицей во Львове.