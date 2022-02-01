Волейболисткам московского "Динамо" засчитали техническое поражение в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 1 февраля. Московскому волейбольному клубу "Динамо" засчитано техническое поражение в матче пятого группового этапа женской Лиги чемпионов против чешской "Дуклы". Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Чешское посольство в Москве отказало в выдаче виз пяти сотрудникам тренерского штаба "Динамо" с формулировкой "нет подтвержденных оснований для въезда в Чехию". Визы были выданы только 12 членам делегации из 17. Из-за решения чешского посольства команда должна была лететь на матч с "Дуклой" в Чехию неполным составом - без старшего тренера, тренера-статистика, тренера-разминальщика, массажиста и врача.

Руководство "Динамо" сообщило Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), что не может вылететь на игру во вторник неполным составом из-за решения чешского посольства, и попросило содействия в выдаче виз или в переносе матча в другую страну или на более поздний срок в Чехии. Однако ЕКВ отказалась переносить матч и объявила о том, что "Динамо" будет засчитано техническое поражение за неявку на игру 2 февраля.

"Динамо" после четырех туров располагается на второй строчке турнирной таблицы группы C, набрав семь очков. В следующем туре московские волейболистки 15 февраля встретятся с итальянской "Новарой".