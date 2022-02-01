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Чемпионат Европы по мини-футболу

Определились все полуфиналисты чемпионата Европы по мини-футболу

В 1/2 финала состоятся матчи Испания - Португалия и Россия - Украина

ТАСС, 1 февраля. Сборная Испания стала последним полуфиналистом чемпионата Европы по мини-футболу. В четвертьфинальном матче, прошедшем в Амстердаме, испанцы со счетом 5:1 обыграли словаков.

В составе испанской сборной голы забили Альба Мельядо Мартинес (2-я и 24-я минуты), Серхио Лосано (10), Рауль Кампос (16, 35). У проигравших отличился Петер Сербин (34). На 24-й минуте встречи словак Мартин Смеричка получил красную карточку.

В полуфинале испанцы сыграют с португальцами, другую пару составили команды России и Украины. Оба матча пройдут 4 февраля в Амстердаме.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах. Турнир завершится 6 февраля. Действующим чемпионом является сборная Португалии.

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