Дубль Орлова принес "Вашингтону" победу над "Питтсбургом" в матче НХЛ

ТАСС, 2 февраля. "Вашингтон" в гостях со счетом 4:3 в овертайме обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голами в составе победителей отметились Ник Дауд (6-я минута), российский защитник Дмитрий Орлов (17, 65), Даниэль Спронг (40). У проигравших отличились российский форвард Евгений Малкин (7), Брайан Раст (12, 25).

Орлов забросил семь шайб в текущем сезоне, также на его счету 15 результативных передач. Малкин отличился в девятой игре подряд, всего форвард "Питтсбурга" набрал 13 очков (пять голов + восемь передач) в 12 матчах. Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов начал игру в запасе, но вступил в игру в первом периоде из-за травмы начинавшего встречу вратаря Витека Ванечека и отразил 43 броска из 45. Нападающий столичной команды Евгений Кузнецов отдал голевую передачу в эпизоде с победной шайбой Орлова, его одноклубник Александр Овечкин не сумел отличиться.

"Вашингтон" занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 59 очков в 46 матчах. "Питтсбург" идет третьим с 62 очками за 46 игр. В следующей встрече "Вашингтон" 3 февраля сыграет дома с "Эдмонтоном", "Питтсбург" 9 февраля приедет в гости к "Бостону".