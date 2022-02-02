Бывший футболист "Динамо" Лёвин назвал переход в чешский "Словацко" шагом вперед

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Переход в чешский футбольный клуб "Словацко" стал шагом вперед для бывшего полузащитника московского "Динамо" Владислава Лёвина. Такое мнение воспитанник столичной команды высказал ТАСС.

Лёвин 1 февраля перешел в "Словацко" из чешской команды "Богемианс" на правах свободного агента. Срок соглашения с новым клубом не уточняется.

"Расцениваю этот переход как шаг вперед в своей карьере, - сказал Лёвин. - Команда борется за место в еврокубках по итогам нынешнего сезона. Надеюсь, что у нас получится решить эту задачу. Отлично знаю чешскую лигу и уверен, что нам это по силам".

"Не было ли мыслей вернуться в Россию? Не будем загадывать далеко вперед, всякое возможно, но на ближайшее время все мои мысли связаны с новым клубом. Нужно проявить себя в "Словацко", а дальше будет видно", - добавил 26-летний полузащитник.

Лёвин с 2010 по 2015 год занимался в академии "Динамо". С 2015 по 2016 год он выступал за основной состав бело-голубых, приняв участие в шести матчах, не отметившись результативными действиями. В составе молодежной команды он дважды становился чемпионом России. С 2017 года полузащитник выступает в чемпионате Чехии, за это время он успел поиграть за команды "Млада Болеслав", "Высочина" и "Богемианс". В общей сложности Лёвин провел за зарубежные команды 114 матчей в разных турнирах, забив пять мячей и отдав пять результативных передач.