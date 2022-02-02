Тюркин: хоккеиста Шипачева справедливо выбрали капитаном сборной России на Олимпиаде

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги "Динамо" Вадим Шипачев справедливо назначен капитаном сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Динамо" Михаил Тюркин.

Шипачев был назначен капитаном команды 29 января. Альтернативными капитанами будут защитники Егор Яковлев ("Металлург"), Никита Нестеров и нападающий Сергей Андронов (оба - ЦСКА). Позже Шипачев рассказал, что капитан выбирался в результате голосования игроков.

"Вадим Шипачев - один из игроков мирового уровня, - сказал Тюркин. - Я считаю, что это бесспорно лучший игрок Континентальной хоккейной лиги на сегодняшний день. Человек командный, человек, умеющий руководить, которого уважают, который своим примером может показать на льду, что необходимо делать. Я в него верю".

"Я считаю, что выбор очень правильный. Теперь необходимо своими действиями и игрой доказать и оправдать те надежды, которые на него возложены. Мы в целом очень надеемся, что сборная России покажет достойную игру, не подведет и привезет те медали, которые мы от них ждем", - добавил Тюркин.

Шипачеву 34 года, в составе сборной России он стал победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Также вместе с национальной командой нападающий выиграл чемпионат мира в 2014 году, один раз завоевал серебро (2015) и дважды - бронзу (2016, 2017) мировых первенств. Шипачев является лучшим бомбардиром текущего регулярного чемпионата КХЛ, на счету нападающего 24 заброшенные шайбы и 43 результативные передачи.

Мужской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).