Футболист Мухин объяснил причины перехода из "Локомотива" в ЦСКА

ТАСС, 2 февраля. Полузащитник ЦСКА Максим Мухин хотел остаться в московском "Локомотиве", но руководство клуба не было в этом заинтересовано. Комментарий футболиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

Мухин перешел в ЦСКА из "Локомотива" в мае 2021 года.

"Решение о переходе в ЦСКА было принято мной и агентом, конечно, хотелось остаться в "Локомотиве", но со стороны клуба не было особого желания, мы не смогли договориться, - сказал 20-летний Мухин. - На нас вышел ЦСКА, проявил инициативу, сказали, что на меня рассчитывают, что я им нужен, мне понравился их напор, у них было больше желания видеть меня в своем клубе. [Марко] Николич (бывший главный тренер "Локомотива" - прим. ТАСС) говорил, что это футбольная жизнь, как я решу - так и будет, обид никто держать не будет".

В текущем сезоне полузащитник провел за армейцев 18 матчей в разных турнирах, не отметившись голами и результативными передачами.