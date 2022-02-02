Мухин: Березуцкий ставит в состав ЦСКА тех футболистов, кто достоин играть

ТАСС, 2 февраля. Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий ставит в состав команды тех футболистов, кто достоин играть и кто доказывает это своей работой на тренировках. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал полузащитник армейцев Максим Мухин.

Мухин перешел в ЦСКА из "Локомотива" в мае 2021 года.

"У Березуцкого играть будет тот, кто достоин, кто доказывает своей работой. Схема мне нравится, для меня нет особой разницы, по какой играть, - сказал Мухин. - Может быть, еще адаптация идет, а может, дело в голове, какие-то мысли лишние, которые мешают выкладываться на все сто процентов именно тактически. Пока был сезон, что-то мне мешало, и я, бывало, задумывался об этом, сейчас таких мыслей нет".

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 30 очков в 18 матчах.