В сборной Дании по хоккею выявили два случая заражения коронавирусом по прилете в Пекин

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Тесты на коронавирус хоккеистов сборной Дании Маттиаса Асперупа и Ника Олесена дали положительный результат по прилете в Пекин на Олимпийские игры. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Дании.

Асперуп и Олесен были изолированы в отеле, где будут проходить ежедневное тестирование. Спортсмены смогут вернуться в расположение команды после двух отрицательных результатов теста.

Асперупу 26 лет, он представляет датский клуб "Харлев". 26-летний Олесен выступает за шведский "Брюнес".

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Олимпийский хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная Дании на групповом этапе сыграет с командами Чехии (9 февраля), России (11 февраля) и Швейцарии (12 февраля).