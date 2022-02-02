Шесть хоккеистов сборной Дании имеют положительные тесты на коронавирус

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Положительный результат теста на коронавирус зафиксирован у шести хоккеистов олимпийской сборной Дании. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Хайнц Эллерс.

В среду тесты на коронавирус Маттиаса Асперупа и Ника Олесена дали положительный результат по прилете команды в Пекин. Перед вылетом в Китай положительные тесты были зафиксированы у Никласа и Йеспера Йенсенов, а также у Филиппа Браггиссера.

"У нас шесть игроков с позитивными тестами, четверо из них из основного состава. Думаю, что четверо сегодня выйдут из изоляции, а двое отправятся в специальный отель", - сказал тренер.

Сборная Дании является соперником россиян на предварительном этапе олимпийского турнира.