Гайтюкевич: номер в Олимпийской деревне тесноват, но мы приехали в Пекин не за комфортом

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Чемпион Европы по бобслею Ростислав Гайтюкевич впечатлен огромными размерами столовой для спортсменов в Олимпийской деревне, однако в своем номере чувствует себя не очень просторно, но понимает, что приехал на Игры не за комфортом. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Сборная России по бобслею прилетела в столицу Китая утром 1 февраля. После прохождения тестов на коронавирус в аэропорту спортсмены отправились в Олимпийскую деревню, расположенную неподалеку от санно-бобслейной трассы.

"Моя комната в Олимпийской деревне немного тесновата, одну из сумок пришлось оставить даже в холле, - сказал Гайтюкевич. - Но я не жалуюсь, все хорошо. Надо помнить, ради чего мы сюда приехали. Уж точно не за комфортом".

"Для меня эта Олимпиада первая в карьере, но первые впечатления от нее немного смазанные, - продолжил собеседник ТАСС. - Дело в том, что мы прилетели сюда неполным составом, и из-за этого мне немного грустно".

Некоторые бобслеисты, включенные в состав олимпийской команды, не смогли вылететь в Пекин вместе со всеми из-за недостаточного количества отрицательных тестов на коронавирус. Ожидается, что спортсмены прибудут в столицу Китая позднее. Неделю назад разгоняющие Василий Кондратенко и Алексей Пушкарев заявили ТАСС, что их тесты на коронавирус, сданные 21 января, дали положительный результат.

"Для меня вся эта атмосфера Олимпийской деревни в новинку. Непривычно питаться в такой огромной столовой, где громадный выбор напитков, которые совершенно бесплатны. Я когда пришел первый раз, то даже спросил, действительно ли это можно свободно брать, на что получил утвердительный ответ. И все остальное для меня тоже "вау", - признался Гайтюкевич.