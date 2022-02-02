Бобслеист Гайтюкевич рассказал, что ожидание отлета на Олимпиаду далось ему очень тяжело

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Российский бобслеист Ростислав Гайтюкевич испытывал серьезную психологическую нагрузку в последние дни перед отлетом в Пекин на Олимпиаду. Как рассказал спортсмен ТАСС, на него очень давило ожидание результатов тестов на коронавирус, которые приходилось всей команде сдавать ежедневно.

Сборная России по бобслею прилетела в столицу Китая утром 1 февраля.

"Если сейчас вспоминать последние дни перед вылетом в Пекин, то нам всем пришлось психологически очень тяжело, - признался Гайтюкевич. - Крайне неприятно было, когда начинали заболевать люди, с которыми ты очень близко общался".

"Любая реакция своего организма, например, на хорошую тренировку с потом и усталостью, тебя пугала. Сразу в голову мысли приходили - не заразился ли ты. Я отвлекался от этого только тем, что много тренировался и смотрел фильмы в интернете", - добавил спортсмен.

Некоторые бобслеисты, включенные в состав олимпийской команды, не смогли вылететь в Пекин вместе со всеми из-за недостаточного количества отрицательных тестов на коронавирус. Ожидается, что спортсмены прибудут в столицу Китая позднее.

Первые олимпийские медали в мужском бобслее будут разыграны 15 февраля, определится победитель в состязаниях экипажей бобов-двоек.